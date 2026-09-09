Federación de Tenis ratificó a su nueva directiva tras certificación del Registro Civil

A través de un comunicado oficial, la Federación Deportiva Nacional de Tenis de Chile (Fetech) informó que su nuevo directorio, liderado por Juan Bugueño Gutiérrez, ya se encuentra plenamente operativo como el organismo rector de la disciplina en el país.

La nueva conducción se consolidó tras la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 27 de agosto, instancia que permitió restablecer el quórum y funcionamiento institucional de la entidad luego de un extenso conflicto administrativo derivado de inhabilidades decretadas en su proceso eleccionario.

Según detalló la Federación, esta mesa directiva cuenta con el respaldo y reconocimiento de la Federación Internacional de Tenis, además de haber quedado refrendada legalmente ante las autoridades nacionales.

Esto último se formalizó mediante la entrega del Certificado de Directorio de Persona Jurídica sin Fines de Lucro emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, validando a los integrantes del organismo.