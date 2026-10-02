Sigue la disputa con Kegevic: Federación de Tenis acusó creación de sitio web extraoficial

El turbulento cambio de directiva en la Federación de Tenis de Chile sigue dando coletazos, tras ser advertida la apertura del un sitio web externo adjudicándose el nombre del organismo, mientras la página oficial está en mantención.

La Fetech, presidida por Juan Bugueño tras la ratificación del Registro Civil, emitió un comunicado este viernes señalando que fetech.cl está "en proceso de renovación" y que el portal fedetech.cl no es de su propiedad "ni constituye un canal oficial de nuestra institución".

"Invitamos a toda la comunidad del tenis chileno a informarse exclusivamente a través de nuestro Instagram que, por el momento, es nuestro único canal oficial", agregó el organismo.

La respuesta de la nueva web

En contraparte, fedetech.cl recibe a los usuarios indicando que está "bajo el resguardo y administración de Nexus Chile Solutions, empresa externa responsable de sus servicios tecnológicos".

Posteriormente, se admite que la creación de aquella web tiene que ver con la disputa de la actual administración y Milovan Kegevic, cuya elección fue anulada y ha llevado a diversos intercambios entre ambas partes.

"Ante la actual disputa entre directivas, la plataforma, su historia y sus contenidos permanecen íntegramente resguardados y disponibles para la comunidad. Nuestro compromiso es con la Federación de Tenis de Chile como institución y, por sobre todo, con sus deportistas, menores, apoderados, clubes y usuarios", indicaron en fedetech.cl.

Aunque legalmente está instaurada la directiva con Bugueño al frente, aseguran que "mientras la situación institucional no se resuelva, mantendremos este sitio bajo resguardo, actuando con independencia y cumpliendo nuestra responsabilidad como proveedor".

"La tecnología y la información de la Federación pertenecen a la institución y a su comunidad, no a una directiva circunstancial", remataron.

Cabe señalar que fedetech.cl lista a Milovan Kegevic como su presidente y dedica un artículo completo calificando de falsa la mantención de fetech.cl, siendo en su opinión un mecanismo para impedir el acceso a los contenidos históricos de la Federación.

"El episodio plantea una pregunta diferente: ¿era necesario reemplazar o interrumpir una plataforma que ya se encontraba operativa y que contenía años de información institucional del tenis chileno? (...) La situación resulta particularmente relevante porque un sitio institucional no es solamente una página informativa: también constituye un archivo digital de la organización", indican.

"Quizás la pregunta que queda abierta no es qué sitio web debe utilizar la Federación, sino por qué una disputa de poder institucional terminó poniendo en riesgo un patrimonio digital que pertenece, en último término, a la historia del tenis chileno", cerró el texto del portal cuestionado por la Fetech y abierto recientemente.

Esta controversia se suma a la acusación de la Federación contra Kegevic por "tomarse" su sede en Las Condes, negándose a entregarla "pese a que existe un Directorio en funciones, encabezado por Juan Bugueño, que consta oficialmente en el Registro Civil y que ha sido reconocido por el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico de Chile y World Tennis (ex Federación Internacional de Tenis)".

"Una cosa es que el inhabilitado dirigente continúe ejerciendo las acciones judiciales que estime pertinentes, a las que naturalmente tiene derecho, y otra muy distinta es que eso le otorgue un título para mantener el control material de la sede o impedir su entrega", sumaron sobre la situación, que haría Kegevic responsable del corte de luz en el inmueble.