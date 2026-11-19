El estadounidense Ben Shelton ganó este jueves al español Rafael Jódar por 7-6 (8) y 7-5, tras una dura batalla en la que se impuso por 10-8 en el desempate del primer set y terminó sellando su victoria en dos mangas, después de más de dos horas de juego.

El tenista de Atlanta, número 4 y pupilo de Juan Carlos Ferrero, se mantiene a la espera ahora del partido vespertino entre el alemán Alexander Zverev, número uno, y el francés Arthur Fils, ya que se metería entre los cuatro primeros en caso de que el teutón, que ya pasa como primero de grupo, gane al menos un set.

Por su parte, Jódar, primer tenista en la historia en clasificar a la también conocida como Copa de Maestros en su primer año como profesional, se despide de la competición sin haber conseguido una victoria.