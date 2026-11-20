El ruso Daniil Medvedev, quinto del ranking mundial, venció al estadounidense Frances Tiafoe (8°) y se quedó con el último pasaje a las semifinales de las Finales ATP de Turín, instancia en donde enfrentará al número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev.

Medvedev se impuso por 6-3 y 6-4 y terminó en el segundo lugar del Grupo "Ivan Lendl", por debajo de Carlos Alcaraz (3°), el otro clasificado a semifinales.

En semis, Medvedev y Zverev reeditarán la final de 2021, que ganó el germano.

Además, será el duelo número 23 en el historial, que es dominado por el ruso con 14 victorias.

Zverev llega a las semifinales después de completar una fase de grupos perfecta, con tres victorias contra el español Rafael Jódar, el estadounidense Ben Shelton y el francés Arthur Fils, y sin ceder un set.

El jugador de Hamburgo, de 29 años, aseguró terminar el año como número uno del mundo, un logro que conseguirá por primera vez en su carrera. En Turín busca su tercer título de las Finales ATP, después de los conquistados en 2018 y 2021.

Medvedev, por su parte, regresó este año al torneo después de no clasificarse en 2025.

El ruso, de 30 años, recuperó regularidad y sumó cuatro títulos en 2026, en Brisbane, Dubái, Hangzhou y Almaty. También alcanzó la final de Indian Wells y las semifinales de otros cinco torneos.

El campeón de 2020 ganó esta temporada 43 partidos en pista dura, más que ningún otro jugador, y mantiene un balance de 44 victorias y una derrota cuando se lleva el primer set.