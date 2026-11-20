Delincuentes protagonizaron este viernes un violento asalto a una vivienda ubicada en el exclusivo condominio del sector de Tunquén, en la zona norte de la comuna de Algarrobo (Región de Valparaíso), desde donde robaron cerca de 100 millones de pesos y secuestraron a la esposa del propietario.

Según consignó Diario El Líder, el hecho ocurrió en horas de la mañana cuando un grupo de antisociales ingresó al complejo de parcelaciones Bosquemar, aparentemente atravesando una ladera con gran cantidad de árboles, que les permitió no ser vistos.

Una vez en el lugar, los sujetos ingresaron de manera violenta a la residencia de la víctima, donde apuntaron con armas al dueño de casa, un empresario de 52 años, y a su esposa de 47, a quienes redujeron en un dormitorio, mientras sus hijos estaban en otra habitación.

Desde la Tercera Comisaría de Carabineros de Algarrobo, y posteriormente la PDI, informaron que el grupo agredió a la pareja, especialmente al hombre, a quien condujeron encañonado al patio del inmueble, donde lo amordazaron y lo amarraron a un árbol.

En tanto, la mujer -también a punta de pistola- fue obligada a subir a un vehículo, mientras los asaltantes sustraían especies de valor y exigían a los afectados la entrega de dinero en efectivo.

Tras registrar por completo el domicilio, los malhechores robaron relojes, teléfonos, joyas, motocicletas y dos vehículos de alta gama: uno de marca Mercedes Benz y una camioneta RAM.

Mujer secuestrada fue hallada en un sitio eriazo

Los delincuentes huyeron del lugar a bordo de uno de los automóviles robados, que utilizaron para secuestrar a la esposa de la víctima con el fin de asegurar su escape.

Tras la huída de los antisociales, el empresario logró zafarse de las amarras y solicitar auxilio, mientras que la mujer fue abandonada en un sitio eriazo en las afueras de la comuna.

El robo, que terminó con un botín avaluado en 100 millones de pesos, fue investigado por la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI, que posteriormente halló la camioneta sustraída en el sector de Avenida Guillermo Mucke de Algarrobo.