La ministra de Salud, May Chomali, descartó este viernes que existan acuerdos políticos con el Partido Nacional Libertario y desestimó la amenaza de una acusación constitucional en su contra, luego de que el Senado rechazara la indicación al Presupuesto 2027 que buscaba prohibir el financiamiento estatal a terapias hormonales en menores de edad.

Ante la advertencia de juicio político promovida por el timonel libertario Johannes Kaiser, la secretaria de Estado confirmó que ya inició gestiones con parlamentarios del Partido Republicano para abordar los requerimientos técnicos por la vía administrativa, evitando la legislativa tras la derrota sufrida en la Cámara Alta.

La titular del Minsal desmintió compromisos políticos previos y aseguró que no existen argumentos jurídicos que justifiquen una acción constitucional en su contra.

Según explicó la secretaria de Estado: "Nos reunimos con la bancada republicana donde estuvimos discutiendo lo que se había solicitado, que no fue aprobado en el Congreso, y estuvimos viendo cómo íbamos a abordar este problema a través de la vía administrativa".

La titular de Salud descartó irregularidades y afirmó que "no veo dónde se pueda decir que hay faltas a la Constitución" ante las amenazas de juicio político. (FOTO: ATON)

"El acuerdo que hicimos es que nos vamos a reunir para revisar esa temática, hacerlo a puertas cerradas y llegar al mejor acuerdo", afirmó la titular de Salud, que, frente a la amenaza de una acusación constitucional, aseguró que no ve "dónde se pueda decir que hay faltas a la Constitución".

"Se han dicho cosas que no que desde mi punto de vista no son ciertas: nosotros no hemos hecho compromiso con el Partido Libertario, por lo tanto, no entiendo de dónde sale esta acusación constitucional", puntualizó la jefa ministerial.

Molestia libertaria y la postura de Chile Vamos

Pese a estas declaraciones de Chomali, desde el Partido Nacional Libertario, el diputado Cristóbal Urruticoechea acusó que esto es "un gran problema para el país, un gran dolor y una gran vergüenza".

"No entendemos lo que pasó, tampoco entendemos que el gobierno de Chile se haya comprometido con la bancada del Partido Nacional Libertario para que esto no ocurriera, y lamentablemente así ocurrió", cuestionó el parlamentario.

Debido a esto, adelantó que "buscaremos absolutamente todas las formas que la ley nos permite para revertir este gran daño".

En tanto, el diputado Diego Schalper (RN) señaló que desde su partido comparten "la preocupación del Partido Republicano respecto de la situación que puedan padecer menores de edad respecto a la aplicación de hormonas de manera indiscriminada y también de intervenciones quirúrgicas fuera de la legislación".

"Pero, por lo mismo, el foco tiene que estar puesto en empatizar, en resguardar el derecho de los padres y la indemnidad de los menores de edad y en buscar soluciones. Esa va a ser nuestra preocupación", aclaró el legislador.

En la vereda contraria, desde la oposición expresaron su respaldo al pronunciamiento del Senado que mantuvo los recursos, reiterando que la prohibición de estos tratamientos para menores representaba una línea roja dentro de la negociación del erario fiscal.