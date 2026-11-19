El alemán Alexander Zverev, número uno del ranking mundial, eliminó al francés Arthur Fils (7°) en las Finales ATP de Turín y permitió la clasificación del estadounidense Ben Shelton (4°), en el cierre del Grupo "John McEnroe".

Zverev, campeón en 2018 y 2021, exhibió toda su experiencia ante Fils y se impuso por 6-4 y 7-6(6) en una hora y 40 minutos de juego.

Antes del partido de este jueves, se habían enfrentado en siete ocasiones, la última este año, en los cuartos de final del Masters de Indian Wells, cuando el alemán se llevó la victoria por 6-2 y 6-3.

Para la última victoria de Fils sobre Zverev hay que remontarse a marzo de 2025, en los octavos del Masters de Miami, cuando se impuso en tres sets.

Con el triunfo, Zverev avanzó a semifinales como líder de grupo, con tres victorias, seguido por Ben Shelton; eliminados del torneo quedaron Fils y el español Rafael Jodar (10°).

En semifinales, Zverev enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (8°) o el ruso Daniil Medvedev (5°); Shelton, en cambio, chocará con el segundo favorito del torneo, el español Carlos Alcaraz (3°).