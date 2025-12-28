Kyrgios ganó con claridad la "Batalla de los sexos" ante Sabalenka

El australiano Nick Kyrgios (671° ATP) obtuvo el triunfo en la exhibición "Batalla de los sexos" con un claro marcador ante la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ranking mundial femenino.

El duelo no pasó de ser un mero partido festivo, amistoso y de entretenimiento para cerrar el año, plagado de buen humor y de algunas acciones brillantes; tanto del jugador oceánico, que lleva tiempo sin competir, como de la bielorrusa.

La contienda promocionada como "batalla" no fue tal y Kyrgios acabó por firmar un doble 6-3 en una hora y 17 minutos, en un partido que del lado de Sabalenka tuvo una cancha más pequeña para establecer cierto equilibrio y que hubiera competición; decisión ampliamente comentada en redes sociales.

No hubo pulso, pues las acciones dejaron clara su condición de exhibición: Un duelo sin ritmo, sin intensidad, con dos jugadores pausados y sin aceleración. Al australiano le bastó con cierta efectividad para obtener superioridad.

"Me he sentido genial. Creo que mantuve el tipo. El partido tuvo golpes buenos. Disfruté del espectáculo. Creo que la próxima vez que juegue contra él ya sabré la táctica", expresó Sabalenka en la pista.

"Me encantaría una revancha. Es un desafío para mí misma. Me gustaría volver a jugar", agregó, reconociendo que "jugar contra un chico es diferente. Todo es más rápido. Espero tener una buena recuperación y estar lista para la temporada".

Kyrgios, en tanto, dijo: "Fue un partido difícil. (Sabalenka) es una competidora increíble y una gran campeona. Me encantaría volver a jugar con ella y demostrarle lo que me queda. Fue una batalla reñida. No me siento ganador esta noche. Es un espectáculo ver a alguien como Aryna aquí. Es un gran paso adelante para el tenis".

"Estaba nervioso y no creo que muchos se atreverían a estar en este lugar. Sabalenka estaba preparada para el reto y el marcador era ajustado. Podía haber pasado cualquier cosa", concluyó Kyrgios.

Con personajes del deporte como testigos, como los exfutbolistas brasileños Ronaldo Nazario y Kaká, despidieron el año Kyrgios y Sabelanka con un nuevo capítulo de la "Batalla de los sexos".