Tópicos: Deportes | Tenis | Liga Internacional

Tenista recibió durísima sanción por manipulación de partidos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El castigo al deportista dominicano de 21 años se confirmó este martes.

Tenista recibió durísima sanción por manipulación de partidos
La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmó este martes la sanción por cuatro años y seis meses al tenista dominicano de 21 años Maikel Villalona, luego de reiteradas infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis (TACP).

Villalona, quien no figura en el ránking mundial, fue acusado el pasado 15 de octubre de cometer cinco faltas al código anticorrupción, entre ellas, manipulación del resultado, recepción de dinero y omisión de denunciar una estrategia corrupta (en relación con un partido de dobles del ITF World Tennis Tour disputado en 2022), informó la ITIA en un comunicado.

A esto se le agrega la falta de cooperación en una investigación de la ITIA: ignoró cinco solicitudes distintas para ser entrevistado a principios de 2025.

Villanola admitió su responsabilidad y aceptó la sanción. A la suspensión de cuatro años y seis meses se le agrega una multa de 10.000 dólares y la prohibición de jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis organizado por los miembros de la ITIA.

Forman parte de la ITIA los circuitos masculino y femenino profesionales (ATP y WTA), la Federación Internacional de Tenis, representantes de los Grand Slams, entre otros.

En portada