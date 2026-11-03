Tópicos: Deportes | Tenis | Marcelo Ríos
El viral mensaje de Marcelo Ríos en redes: "Quién es Alexítico"
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El "Chino" hizo una publicación llamativa en Instagram.
El "Chino" hizo una publicación llamativa en Instagram.
Marcelo Ríos, exnúmero uno del tenis mundial, sorprendió en sus redes sociales con una llamativa publicación que de inmediato se viralizó, con una fotografía de Leo Rey y un mensaje sobre Alexítico, líder del grupo La Noche.
En la confusa publicación, Ríos escribió: "El más brígido, pero la Danielita es mía que cosa más tierna, quien chucha es Alexítico... Los felicito. Besitos".
El mensaje del extenista generó miles de likes en redes y los comentarios de sus seguidores, algunos con burlas y comentarios sobre el conflicto del cantante Leo Rey con su excompañero Alexítico.