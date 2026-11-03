El viral mensaje de Marcelo Ríos en redes: "Quién es Alexítico"

Marcelo Ríos, exnúmero uno del tenis mundial, sorprendió en sus redes sociales con una llamativa publicación que de inmediato se viralizó, con una fotografía de Leo Rey y un mensaje sobre Alexítico, líder del grupo La Noche.

En la confusa publicación, Ríos escribió: "El más brígido, pero la Danielita es mía que cosa más tierna, quien chucha es Alexítico... Los felicito. Besitos".

El mensaje del extenista generó miles de likes en redes y los comentarios de sus seguidores, algunos con burlas y comentarios sobre el conflicto del cantante Leo Rey con su excompañero Alexítico.