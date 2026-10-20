La curiosa reflexión del "Chino" Ríos: "Después de la tormenta queda la zorra"

Marcelo "Chino" Ríos, exnúmero uno del tenis mundial, sorprendió a sus seguidores con una particular reflexión en Instagram, en medio de las alertas meteorológicas por las intensas lluvias y tormentas eléctricas que afectan a distintas regiones de Chile.

El extenista nacional compartió una fotografía en la que aparece luciendo lentes de sol y acompañó la imagen con una frase que llamó la atención por su peculiar interpretación del conocido refrán sobre la calma después de la tormenta.

"Después de la tormenta queda la zorra, después que queda la zorra se va todo a la chucha. Soberbio chino", escribió Ríos en su cuenta de Instagram.

La publicación coincidió con los pronósticos de intensas precipitaciones y tormentas eléctricas en buena parte del país, que llevaron al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a activar alertas y al Gobierno a disponer la suspensión de clases en numerosas comunas ante el riesgo de inundaciones y remociones en masa.

En la Región Metropolitana, diez comunas permanecen bajo alerta roja, mientras las autoridades adoptaron medidas preventivas frente al sistema frontal, que contempla lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, posibles granizadas y fuertes vientos.

El mensaje del "Chino" generó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes respondieron con aplausos, bromas y comentarios de apoyo. La publicación superó los 19 mil "me gusta".

La publicación se suma a otras intervenciones del "Chino" Ríos en Instagram, plataforma en la que habitualmente comparte fotografías personales y mensajes que generan comentarios entre sus seguidores.