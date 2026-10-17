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Tópicos: Deportes | Tenis | Nicolás Jarry

Nicolás Jarry adelantó su regreso y dirá presente en el Challenger de Cali

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Príncipe" volverá a competir en Colombia antes de continuar su gira por Ecuador.

Nicolás Jarry adelantó su regreso y dirá presente en el Challenger de Cali
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El tenista nacional Nicolás Jarry (867° del ATP) adelantó su retorno a las canchas tras seis meses de inactividad y disputará desde este lunes 19 de octubre el Challenger 75 de Cali.

Aunque la planificación original contemplaba su reaparición para el 26 de octubre en el torneo de Guayaquil, el otrora 16 del mundo sumó una invitación para el certamen colombiano, donde ya se encuentra a la espera del sorteo del cuadro principal.

El "Príncipe" no compite oficialmente desde el pasado 14 de abril en el Challenger de Oeiras, certamen donde superó al danés Elmer Moller antes de retirarse por una lesión en el codo derecho que le impidió disputar las clasificaciones de Roland Garros y Wimbledon.

Tras su participación en suelo cafetero junto a sus compatriotas Tomás Barrios (132°) y Matías Soto (252°), Jarry continuará su gira en Guayaquil, Lima y Montevideo con el propósito de recuperar terreno en el escalafón de la ATP.

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