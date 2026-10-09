Djokovic sufrió inesperada caída ante Hurkacz en su estreno en Shanghai

El tenista serbio Novak Djokovic tuvo un estreno para el olvido en el Masters 1000 de Shanghai y quedó eliminado en segunda ronda tras caer por 6-4 y 6-3 ante el polaco Hubert Hurkacz.

El resultado marcó además la primera derrota de Djokovic frente a Hurkacz, luego de ocho victorias consecutivas del serbio en sus enfrentamientos disputados entre 2019 y 2025.

Hurkacz sustentó buena parte de su triunfo en el servicio y conectó 13 aces, además de aprovechar los signos de cansancio mostrados por Djokovic durante el compromiso. Una doble falta del exnúmero uno también resultó determinante para el quiebre del segundo set.

La eliminación se produjo pocos días después de que el serbio conquistara el Abierto de Pekín, donde consiguió el título número 102 de su carrera.

Djokovic también alcanzó en Shanghái un nuevo registro histórico, ya que disputó su torneo número 140 de categoría Masters 1000 y superó a Feliciano López como el jugador con más participaciones en este tipo de certámenes.

Hurkacz, actual 34° del ranking ATP y campeón en Shanghái durante 2023, enfrentará en la siguiente ronda al ganador del cruce entre Lorenzo Musetti y Zhou Yi.