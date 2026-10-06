Imparable: Djokovic extendió su invicto en Beijing y levantó el título por séptima vez

El tenista serbio Novak Djokovic conquistó este martes su séptimo título en el Abierto de China luego del retiro por lesión del australiano Alex de Miñaur en la final disputada en Beijing.

El exnúmero uno del mundo se había adjudicado el primer set por 7-6 (3) y De Miñaur ganó el juego inicial de la segunda manga, pero una lesión en el muslo izquierdo impidió al australiano continuar el encuentro.

De esta manera, Djokovic alcanzó el título número 102 de su carrera y quedó a solo uno de los 103 conseguidos por el suizo Roger Federer.

Además, el serbio de 39 años extendió a 34 victorias y ninguna derrota su registro histórico en el Abierto de China, torneo en el que no participaba desde hacía 11 años.

El triunfo también permitió a Djokovic estrenar su palmarés durante la temporada 2026 y prolongar a 21 años consecutivos su registro de temporadas con al menos un título.

Asimismo, el resultado le permitirá avanzar hasta el octavo puesto del ranking mundial y superar a De Miñaur en la carrera por la clasificación a las Finales ATP de Turín.

"No quería terminar así", lamentó el australiano durante la ceremonia de premiación, luego de verse obligado a abandonar el compromiso.

Djokovic, en tanto, valoró especialmente una conquista obtenida después de una temporada marcada por dificultades físicas y de salud: "Este trofeo significa mucho, mucho más que un trofeo o un torneo para todos nosotros", señaló.