[VIDEO] "Debe ser lo más estúpido…": El tenso reclamo de Djokovic en su duelo con Zverev

Novak Djokovic logró un histórico triunfo ante Alexander Zverev en cuartos de final del ATP de Beijing, en un duelo que incluyó un tenso momento entre el serbio y el juez de silla en el comienzo.

Se disputaba el segundo game del encuentro y Zverev estaba al servicio cuando perdió un punto que significaba el 30-30.

Sin embargo, el alemán impugnó el punto reclamando "hindrance", ya que justo antes de sacar las pantallas LED de publicidad en los costados de la cancha hicieron un cambio de logos.

El umpire aceptó anular el punto, lo que desconcertó a Djokovic. El serbio alegó que Zverev debería haber detenido el juego desde un principio, y no luego de haber intercambiado golpes y perder el punto.

"Este debe ser uno de los cambios más estúpidos que he escuchado en mi vida", remató Djokovic antes de volver a su posición.

De todas maneras, "Nole" se impuso por 4-6, 6-4 y 6-4, rebasando el récord de 31 victorias al hilo en Beijing que compartía con Rafael Nadal.

En semifinales Djokovic jugará ante el ruso Daniil Medvedev, verdugo del argentino Francisco Cerúndolo por 7-6(4) y 6-3.