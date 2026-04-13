Netflix anunció estreno de la esperada serie documental sobre la vida y carrera de Rafael Nadal

Los fanáticos del tenis mundial ya tienen una fecha marcada en el calendario. Netflix anunció oficialmente el estreno de "Rafa", una nueva serie documental que promete revelar los aspectos más íntimos de la legendaria carrera deportiva y la vida personal del extenista español Rafael Nadal.

La producción, dirigida por el realizador estadounidense Zach Heinzerling y desarrollada por Skydance Sports, llegará a las pantallas el próximo 29 de mayo. A través de cuatro capítulos, la obra audiovisual recorrerá la extraordinaria trayectoria del ganador de 22 títulos de Grand Slam, desde sus primeros pasos con la raqueta a los tres años de edad, hasta su regreso a la competición en 2024 y su posterior retiro definitivo a los 38 años.

Uno de los grandes atractivos de este trabajo es el acceso exclusivo a la familia y al círculo más cercano del histórico jugador balear. Asimismo, la serie contará con la participación estelar de grandes leyendas del deporte blanco que compartieron época con el español, incluyendo testimonios de figuras de la talla de Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe.

"Siempre me han motivado las ganas de seguir luchando", confesó el propio exnúmero uno del mundo en el primer adelanto liberado por la conocida plataforma. El relato audiovisual destacará sus múltiples récords, títulos y victorias en la pista y profundizará en el enorme desgaste físico y emocional que marcó su andar en el circuito ATP.

Desde la compañía de entretenimiento destacaron que la docuserie "construye un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte". De esta manera, la producción buscará mostrar cómo el manacorí debió enfrentarse una y otra vez al rival más duro y constante de su extensa carrera profesional: su propio cuerpo.