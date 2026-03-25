Rafael Nadal admitió su doble militancia en fútbol: "Soy de Real Madrid y Mallorca"

El extenista español Rafael Nadal, reconocido hincha de Real Madrid, habló sobre el próximo partido ante Mallorca, de donde es oriundo, y admitió que apoya a ambos clubes de fútbol.

Nadal había recibido la invitación que hizo el entrenador de DT de Mallorca, Martín Demichelis, a que acudiera a apoyar al equipo: "Soy del Madrid y soy del Mallorca", respondió a los medios a su llegada al acto de entrega de los IV premios de la Fundación Rafa Nadal.

"No me pierdo ni un partido en toda la temporada, he visto casi todos los partidos de Mallorca, sigo cada semana al equipo", añadió, recordando el vínculo con el equipo de su tío, el exfutbolista Miquel Angel Nadal.

Rafa Nadal también se refirió al complejo momento del conjunto balear, que está en zona de descenso a un punto del Elche de Lucas Cepeda: "Ahora llega un partido difícil contra el Madrid, evidentemente, pero quedan muchas jornadas con enfrentamientos directos con equipos con los que jugarse quedarse en Primera o no".

Sobre qué equipo quiere que gane el partido entre Mallorca y Real Madrid, Nadal indicó que para él "las dos opciones son malas: si el Madrid pierde, la Liga prácticamente está acabada; y si el Mallorca pierde, es un paso más atrás para descender".

"Con total sinceridad, no lo tengo claro. El empate tampoco es demasiado bueno para ninguno de los dos", aseguró sobre el choque entre sus dos amores futbolísticos, que será tras la fecha FIFA, el sábado 4 de abril (11:15 de Chile).