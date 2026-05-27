Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago13.6°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

Alejandro Tabilo avanzó a tercera ronda en Roland Garros sin jugar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El monagesco Vacherot avisó que una lesión sufrida ayer martes le impedirá jugar este jueves.

Alejandro Tabilo avanzó a tercera ronda en Roland Garros sin jugar
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° de la ATP) avanzó a la tercera ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam, de la temporada luego del retiro del monagesco Valentin Vacherot (19°).

El jugador nacional debía enfrentar este jueves al jugador europeo, pero de acuerdo a lo publicado por L'Equipe, el tenista avisó que una lesión sufrida en su pie izquierdo en el triunfo de ayer martes ante el francés Thomas Faurel le impedirá presentarse al duelo ante el zurdo.

De esta forma, Tabilo espera rival para la tercera etapa del torneo parisino, instancia donde se verá las caras ante el triunfador del duelo entre el paraguayo Daniel Vallejo (71°) y el joven francés Moise Kouame (318°).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada