Alejandro Tabilo avanzó a tercera ronda en Roland Garros sin jugar

El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° de la ATP) avanzó a la tercera ronda de Roland Garros, segundo Grand Slam, de la temporada luego del retiro del monagesco Valentin Vacherot (19°).

El jugador nacional debía enfrentar este jueves al jugador europeo, pero de acuerdo a lo publicado por L'Equipe, el tenista avisó que una lesión sufrida en su pie izquierdo en el triunfo de ayer martes ante el francés Thomas Faurel le impedirá presentarse al duelo ante el zurdo.

De esta forma, Tabilo espera rival para la tercera etapa del torneo parisino, instancia donde se verá las caras ante el triunfador del duelo entre el paraguayo Daniel Vallejo (71°) y el joven francés Moise Kouame (318°).