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Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

Arnaldi se retiró por un virus y Cobolli enfrentará a Zverev en la final de Roland Garros

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

Problemas médicos definieron el duelo entre italianos por "walkover".

Arnaldi se retiró por un virus y Cobolli enfrentará a Zverev en la final de Roland Garros
 EFE
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El tenista italiano Matteo Arnaldi (104° ATP) se retiró antes de la semifinal de Roland Garros, por lo que su compatriota Flavio Cobolli (14°) será el que dispute la final contra el alemán Alexander Zverev (3°).

Aquejado por un virus, Arnaldi debió bajarse cuando apenas restaba media hora para el inicio del encuentro. La dirección del torneo anunció la retirada del tenista de San Remo e informó el reembolso total de las entradas de la segunda semifinal.

Tras este "walkover" que truncó la primera semifinal de Grand Slam entre italianos, será la primera final de Cobolli en este tipo de torneos.

Ahora, quien fue el décimo sembrado del cuadro tendrá que medirse con un Zverev, su verdugo en la tercera ronda de Roland Garros 2025 y en cuartos del Masters 1.000 de Madrid el pasado mes de abril.

La definición del campeón tendrá lugar este domingo 7 de junio en horario por confirmar.

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