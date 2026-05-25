El adiós de un campeón: Wawrinka cayó en primera ronda y se despidió de Roland Garros

El tenista suizo Stanislas Wawrinka se despidió tempranamente de Roland Garros tras caer en la primera ronda ante el neerlandés Jesper de Jong, en un disputado encuentro que terminó con parciales de 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4.

Con este resultado, el tenista suizo cerró su ciclo en el Grand Slam francés tras haber disputado 21 ediciones. De esta manera, se despidió de la arcilla de París, un escenario donde firmó una de las páginas más gloriosas de su carrera al coronarse campeón en 2015, además de alcanzar la final en 2017, las semifinales en 2016 y constantes apariciones en las instancias decisivas del torneo.

A sus 41 años, Wawrinka tiene previsto poner fin a su trayectoria profesional a finales de esta temporada, luego de un periodo complejo marcado por el retroceso en el ranking ATP. Ante este escenario, la organización de Roland Garros le otorgó una invitación especial (wild card) para que el histórico jugador pudiera despedirse en cancha del público parisino.

En su palmarés el suizo cuenta con 16 titulos, en los que se destacan tres de los cuatro Grand Slams del circuito, puesto que también se consagró en el Abierto de Australia de 2014 y US Open de 2016, además de llegar a ser tercero del mundo en una época dominada por Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer

Esos tres jugadores fueron algunos de los que le enviaron mensajes de felicitación a Wawrinka, proyectados en la pantalla de la pista Simonne Mathieu, donde recibió un trofeo conmemorativo de manos de la directora del torneo, Amelie Mauresmo.

"Vivir emociones como estas es lo que me ha llevado a alargar tanto mi carrera", dijo el suizo, que aseguró haber podido cumplir su sueño de ser un jugador profesional "gracias a torneos como Roland Garros"

A los saludos se sumaron Jannik Sinner, Carlos Alcaraz o el francés Gael Monfils, que también vive su último año profesional.