Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial y neblina
Santiago3.9°
Humedad91%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

El desesperado pedido de Arthur Gea para ir al baño en Roland Garros: "Me voy a hacer en la cancha"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El francés vivió un incómodo momento durante su derrota ante Karen Khachanov en la primera ronda del Grand Slam parisino.

El desesperado pedido de Arthur Gea para ir al baño en Roland Garros:
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista francés Arthur Gea protagonizó un insólito momento en su debut en el cuadro principal de Roland Garros, luego de sufrir una emergencia estomacal durante su partido ante el ruso Karen Khachanov, decimotercer cabeza de serie del torneo.

En pleno primer set, Gea le pidió al juez de silla autorización para salir al baño, pero en primera instancia no recibió el permiso por reglamento y debió ser atendido por el fisioterapeuta. El jugador fue claro para explicar su urgencia: "No puedo, no puedo. Estoy enfermo, tengo diarrea", señaló antes de advertir que se iba a hacer en la pista.

Finalmente, Arthur Gea pudo abandonar momentáneamente la cancha después del sexto game y completó el encuentro, aunque terminó cayendo por 6-3, 7-6(3) y 6-0 ante Khachanov. Tras el partido, el francés reconoció que fue "muy duro físicamente" y explicó que siguió con dolor de estómago pese a recibir medicamentos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada