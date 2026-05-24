El desesperado pedido de Arthur Gea para ir al baño en Roland Garros: "Me voy a hacer en la cancha"

El tenista francés Arthur Gea protagonizó un insólito momento en su debut en el cuadro principal de Roland Garros, luego de sufrir una emergencia estomacal durante su partido ante el ruso Karen Khachanov, decimotercer cabeza de serie del torneo.

En pleno primer set, Gea le pidió al juez de silla autorización para salir al baño, pero en primera instancia no recibió el permiso por reglamento y debió ser atendido por el fisioterapeuta. El jugador fue claro para explicar su urgencia: "No puedo, no puedo. Estoy enfermo, tengo diarrea", señaló antes de advertir que se iba a hacer en la pista.

Finalmente, Arthur Gea pudo abandonar momentáneamente la cancha después del sexto game y completó el encuentro, aunque terminó cayendo por 6-3, 7-6(3) y 6-0 ante Khachanov. Tras el partido, el francés reconoció que fue "muy duro físicamente" y explicó que siguió con dolor de estómago pese a recibir medicamentos.