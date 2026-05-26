Jannik Sinner arrancó en Roland Garros con cómodo triunfo ante Clement Tabur

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, encadenó su trigésima victoria consecutiva al imponerse en la primera ronda de Roland Garros al francés Clement Tabur (171°).

El líder del ranking ATP requirió de dos horas y ocho minutos para sellar parciales de 6-1, 6-3 y 6-4 ante el tenista local; instalado en el cuadro principal mediante una wild card.

La contienda fue programada en la sesión nocturna, lo que permitió a ambos tenistas escapar a las duras condiciones climáticas de París, que está viviendo el mayo más caluroso, con temperaturas por encima de los 30 grados.

Sinner se quedó con la victoria sin mayores complicaciones, siendo en solitario el máximo favorito al título ante la ausencia del español Carlos Alcaraz, vencedor de las dos últimas ediciones.

El siguiente rival del italiano será el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56°), que derrotó al británico Jacob Fearnley (125°) por 6-2, 7-6(0) y 7-6(7). En el historial, Sinner derrotó al sudamericano en la primera ronda de Wimbledon 2023.