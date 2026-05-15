Nicolás Jarry se bajó de la qualy de Roland Garros por molestias en el codo

El tenista chileno Nicolás Jarry, 173° del ranking ATP, se bajó de la qualy de Roland Garros debido a molestias en el codo derecho, lesión que lo mantiene sin competir desde hace un mes.

El propio "Príncipe" había adelantado esta semana en redes sociales que seguía con dolores y que, tras varias evaluaciones, decidió fortalecer la zona de forma conservadora. "Estaré entrenando mucho para volver lo más fuerte posible", escribió el nacional en su cuenta de Instagram.

Con la baja de Jarry, Tomás Barrios será el único chileno en las clasificaciones del Grand Slam parisino, que comienza este lunes 18 de mayo. En tanto, Alejandro Tabilo, como sembrado, y Cristian Garin ya tienen asegurado su lugar en el cuadro principal.

Jarry no juega desde el 14 de abril, cuando venció al noruego Elmer Moller en el Challenger de Oeiras III y luego no se presentó en sus siguientes compromisos. Su eventual regreso apunta a Wimbledon, donde deberá jugar la qualy y defenderá 230 puntos por los octavos de final que alcanzó el año pasado desde las clasificaciones.