Por dichos machistas: Paraguayo Vallejo recibió histórica multa en Roland Garros

Daniel Vallejo, tenista paraguayo, recibió una sanción de 65.000 dólares por parte de Roland Garros, luego de asegurar en una entrevista que el partido que perdió ante el francés Moïse Kouame debió ser arbitrado por un juez y no por una jueza.

La directora del torneo, la ex número uno del mundo Amélie Mauresmo, calificó como "inaceptables" las palabras de Vallejo y explicó que la multa corresponde aproximadamente a la mitad del premio que recibió el jugador por alcanzar la segunda ronda. Aunque en primera instancia Mauresmo habló de 65.000 euros, la Federación Francesa de Tenis precisó después que la sanción fue de 65.000 dólares, equivalentes a unos 55.000 euros.

"Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo, es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público", dijo Vallejo al medio digital Clay. El paraguayo primero afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto y luego pidió perdón.

Roland Garros sostuvo en un comunicado que "el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad a dirigir en el alto nivel", junto con condenar "firmemente todas las declaraciones sexistas vengan de donde vengan" y expresar su respaldo a la jueza y al equipo arbitral del torneo.