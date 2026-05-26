Tabilo celebró su adaptación al calor en Roland Garros: "Siempre me ha ayudado"

El chileno Alejandro Tabilo, 36° del mundo, se mostró conforme con su estado físico y con la manera en que respondió al fuerte calor de Roland Garros, luego de arrollar este martes al polaco Kamil Majchrzak, 78° del ranking, en tres sets y en algo menos de dos horas.

"Siempre me ha ayudado el calor, nunca me ha afectado mucho, es algo a lo que me he podido adaptar bastante bien y creo que también lo he demostrado un poco hoy", declaró el zurdo nacional en París, donde el termómetro rondó los 35 grados Celsius. Tabilo, en su tercera participación en la arcilla francesa, igualó la segunda ronda que alcanzó en 2025 y ahora enfrentará al monegasco Valentin Vacherot.

El finalista del torneo de Río de Janeiro también destacó sus sensaciones físicas y la calidad de su saque: "Me siento muy bien físicamente, algo que no sucedía desde hace un año, así que estoy muy feliz por eso, quiero hacerlo lo mejor posible".

Además, contó cómo maneja la planificación en un Grand Slam: "He pasado por todas las etapas: antes no miraba nada el cuadro y ahora sí que veo mucho cuadro, sé con quién me toca, con quién podría tocar, pero tampoco estoy tan obsesivo con eso. Me gusta tomármelo partido a partido".