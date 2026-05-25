Tabilo y Garin ya tienen programación para sus estrenos en Roland Garros

Los tenistas chilenos Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) y Cristian Garin (114°) se alistan para hacer su debut en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, el cual se producirá este martes en horario ya defenido.

El primero en saltar a la cancha será Tabilo, quien enfrentará al polaco Kamil Majchrzak en el primer turno del Court 8, por lo que el cotejo arrancará a las 5:00 horas de nuestro país.

El zurdo ya enfrentó una vez al europeo y también fue en un Grand Slam, cuando el nacido en Canadá se impuso en la primera ronda del US Open 2022 por 6-1, 6-4, 6-7 (3) y 6-1. En caso de volver a vencerlo, en segunda ronda chocará con el ganador de la llave entre el qualy francés Thomas Faurel (378°) y el monegasco Valentin Vacherot (19°).

En tanto, Garin fue programado en el tercer turno del Court 6, tras dos duelos femeninos, para enfrentar al estadounidense Learner Tien (18°), por lo que su partido comenzará a eso de las 8:00.

Si bien el número dos de Chile ya le ganó al norteamericano, en la qualy del Masters 1000 de Indian Wells en 2023 por 7-5 y 7-6 (7), cuando su rival tenía apenas 17 años, el encuentro en París asoma bastante complicado, debido a que Tien llega en su mejor momento y como reciente campeón del ATP 250 de Ginebra.

En caso de superar el duro escollo, en segunda ronda "Gago" se verá el duelo entre el ganador de la llave entre el qualy argentino Facundo Díaz Acosta (151°) y el chino Zhizhen Zhang (224°).