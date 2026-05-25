Luis Ruz: "Magnifica humanitas" dice que el bien común debe orientar el desarrollo tecnológico

Luis Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad (centro de pensamiento de la Democracia Cristiana), resaltó en El Primer Café las reflexiones planteadas por el papa León XIV en su encíclica Magnifica humanitas, presentada este lunes en el Vaticano.

El intelectual falangista afirmó que este documento "se conecta con lo que hace 135 años promulgó la Iglesia (Católica) a través del papa León XIII: la Rerum Novarum, encíclica señera en un momento de muchas transformaciones de la humanidad, en el marco de la revolución industrial".

"La Rerum Novarum hizo discusión de la cuestión social y puso una reflexión bastante incómoda a propósito de aquellas cuestiones negativas que la revolución industrial estaba trayendo a la sociedad, esencialmente en Europa: los abusos de una economía de mercado incipiente, la dignidad del trabajo y también el rol del Estado", explicó.

En este sentido, hay "un conjunto de principios que pone en valor la Rerum Novarum que hoy día recoge esta nueva encíclica", pero con la mirada puesta en la "realidad actual".

"El trabajo humano es irremplazable"

Como primera aproximación -puesto que la carta pontificia fue recién presentada esta mañana, y sólo se conocen a través de la prensa algunos fragmentos-, Ruz destacó que Magnifica humanitas "hace una reflexión de cómo el cambio tecnológico, la inteligencia artificial y esta nueva revolución cambian la vida de las personas tanto para bien como para mal", y en este escenario advierte "que la persona debe estar siempre por encima de cualquier cambio tecnológico, y que también el bien común debe orientar el desarrollo tecnológico".

En el planteamiento papal "hay una idea matriz que, obviamente, no se opone a la mejora en la vida de las personas a través de la tecnología, pero (enfatiza que) aquello no puede estar supeditado a que la persona termine siendo excluida".

En esto "hace un punto muy similar a la Rerum Novarum respecto de que el trabajo de las personas debe conservar siempre una dignidad mínima y que, por lo tanto, es irremplazable".

El texto también profundiza en torno al "rol de la democracia, del Estado, y es muy pertinente" para las discusiones políticas actuales, incluso chilenas, en el entendido de que "la economía es necesario mejorarla y -que duda cabe- necesitamos más y mejor crecimiento y desarrollo económico, pero aquello no puede perder de vista el impacto en la vida cotidiana de las personas".

La actualidad de la encíclica refleja que "preceptos, principios, ideas que muchas veces suenan como una discusión abstracta -el bien común, la justicia social, la idea que la economía también tiene una función social- son necesarios de tener en cuenta, y son cuestiones que el papa León XIV pone de relieve".

En resumen, "la gran contribución práctica de este tipo de cartas, de reflexiones, es que llevan cierta mirada de la sociedad, ciertos principios a a la realidad (...) No son una cosa en el aire, no es solamente un ejercicio teórico o vinculado a una religión en particular; va mucho más allá y tiene consecuencias prácticas", indicó Ruz.