Tomás Barrios se despidió de Roland Garros con dura derrota ante Pavlovic
El chillanejo se inclinó en tres sets ante el jugador local.
El chillanejo se inclinó en tres sets ante el jugador local.
El tenista chileno Tomás Barrios (135° de la ATP) dijo adiós a Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, luego de caer en la segunda ronda de las clasificaciones ante el francés Luka Pavlovic (240°).
El chillanejo fue incapaz de resolver los problemas que le propuso el galo y terminó perdiendo por 6-2, 6-7 (5) y 6-2 en un duelo que se prolongó por dos horas y 34 minutos.
El nacional tuvo un discreto comienzo y dos quiebres en contra le pasaron la cuenta en el primer set.
En el segundo parcial, Barrios pudo sostener el ritmo propuesto por su rival y llevó el partido al desempate, donde su mayor experiencia fue clave para forzar el tercer set.
Pero en el capítulo decisivo el chillanejo se desplomó y rompimientos en el sexto y octavo juego selló el partido a favor del local.
Este resultado deja a Barrios cediendo un puesto en la ATP ubicándose 136° en el Ranking Live.