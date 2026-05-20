Tomás Barrios se despidió de Roland Garros con dura derrota ante Pavlovic

El tenista chileno Tomás Barrios (135° de la ATP) dijo adiós a Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, luego de caer en la segunda ronda de las clasificaciones ante el francés Luka Pavlovic (240°).

El chillanejo fue incapaz de resolver los problemas que le propuso el galo y terminó perdiendo por 6-2, 6-7 (5) y 6-2 en un duelo que se prolongó por dos horas y 34 minutos.

El nacional tuvo un discreto comienzo y dos quiebres en contra le pasaron la cuenta en el primer set.

En el segundo parcial, Barrios pudo sostener el ritmo propuesto por su rival y llevó el partido al desempate, donde su mayor experiencia fue clave para forzar el tercer set.

Pero en el capítulo decisivo el chillanejo se desplomó y rompimientos en el sexto y octavo juego selló el partido a favor del local.

Este resultado deja a Barrios cediendo un puesto en la ATP ubicándose 136° en el Ranking Live.