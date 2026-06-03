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Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

[VIDEO] Berrettini se retiró lesionado entre lágrimas y Arnaldi avanzó a semis en Roland Garros

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se medirá ante Flavio Cobolli en la fase los cuatro mejores.

[VIDEO] Berrettini se retiró lesionado entre lágrimas y Arnaldi avanzó a semis en Roland Garros
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El tenista italiano Mateo Berretini (105°) se tuvo que retirar lesionado entre lágrimas en el duelo ante su compatrio Matteo Arnaldi (104°), quien avanzó a semifinales de Roland Garros.

En la segunda manga del encuentro, y tras un punto ganado por su rival, Berrettini se quejó de molestias físicas y comenzó a llorar, evidenciando que no podría seguir disputando el duelo.

El enfrentamiento marchaba encaminado para Arnaldi, ya que se había impuesto en el primer set 7-5 y el segundo set lo lideraba 5-2 hasta el momento de la lesión de su rival.

En semifinales, Matteo Arnaldi se tendrá que medir ante otro compatriota, como lo es Flavio Cobolli (14°) el viernes 5 de junio alredor de las 08:30 horas (12:30 GMT).

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