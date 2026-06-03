[VIDEO] Berrettini se retiró lesionado entre lágrimas y Arnaldi avanzó a semis en Roland Garros
Se medirá ante Flavio Cobolli en la fase los cuatro mejores.
Se medirá ante Flavio Cobolli en la fase los cuatro mejores.
El tenista italiano Mateo Berretini (105°) se tuvo que retirar lesionado entre lágrimas en el duelo ante su compatrio Matteo Arnaldi (104°), quien avanzó a semifinales de Roland Garros.
En la segunda manga del encuentro, y tras un punto ganado por su rival, Berrettini se quejó de molestias físicas y comenzó a llorar, evidenciando que no podría seguir disputando el duelo.
El enfrentamiento marchaba encaminado para Arnaldi, ya que se había impuesto en el primer set 7-5 y el segundo set lo lideraba 5-2 hasta el momento de la lesión de su rival.
En semifinales, Matteo Arnaldi se tendrá que medir ante otro compatriota, como lo es Flavio Cobolli (14°) el viernes 5 de junio alredor de las 08:30 horas (12:30 GMT).