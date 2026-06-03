[VIDEO] Berrettini se retiró lesionado entre lágrimas y Arnaldi avanzó a semis en Roland Garros

El tenista italiano Mateo Berretini (105°) se tuvo que retirar lesionado entre lágrimas en el duelo ante su compatrio Matteo Arnaldi (104°), quien avanzó a semifinales de Roland Garros.

En la segunda manga del encuentro, y tras un punto ganado por su rival, Berrettini se quejó de molestias físicas y comenzó a llorar, evidenciando que no podría seguir disputando el duelo.

El enfrentamiento marchaba encaminado para Arnaldi, ya que se había impuesto en el primer set 7-5 y el segundo set lo lideraba 5-2 hasta el momento de la lesión de su rival.

En semifinales, Matteo Arnaldi se tendrá que medir ante otro compatriota, como lo es Flavio Cobolli (14°) el viernes 5 de junio alredor de las 08:30 horas (12:30 GMT).