[VIDEO] Susto en Roland Garros: Mensik se desplomó tras extenuante triunfo sobre Navone

El tenista checo Jakub Mensik, 27° del ranking mundial, protagonizó una de las imágenes de la jornada este miércoles en Roland Garros, tras desplomarse en la pista 6, después de una extenuante victoria en cinco sets sobre el argentino Mariano Navone (38°), una situación que generó susto en el torneo parisino.

Mensik, de 20 años, se impuso por 6-3, 4-6, 6-4, 1-6 y 7-6(11) después de cuatro horas y 41 minutos de partido, y tras el punto final, quedó tendido en la arcilla, sin poder levantarse, evidenciando dolor por calambres y el agotamiento por el calor en la capital francesa, que llegó hasta los 34° en esta jornada.

Navone se acercó para felicitarlo y el checo respondió desde el suelo, esperando la atención médica.

Finalmente, después de 10 minutos de atención, Mensik pudo levantarse para dejar la pista de arcilla. Le ofrecieron silla de ruedas para retirarse, pero la rechazó.

En la próxima ronda, Mensik enfrentará al australiano Alex de Miñaur (7°).