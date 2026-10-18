Bárbara Gatica firmó un soñado retorno al tenis profesional y fue campeona en Brasil tras dura sanción

Un regreso inmejorable y redondo al circuito profesional concretó la tenista chilena Bárbara Gatica (sin ranking) dado que luego de cumplir una prolongada sanción impuesta por los organismos internacionales, la deportista nacional se coronó flamante campeona de singles y dobles en el torneo W15 de Maceió, disputado sobre la arcilla brasileña.

En la definición individual, la jugadora de 30 años dio el gran golpe del certamen al derrotar con autoridad a la máxima favorita, la mexicana Ana Sofía Sánchez (367°), por parciales de 7-5 y 6-0.

A este éxito en el cuadro de individuales se sumó la corona obtenida en la modalidad de dobles, completando una semana perfecta que le permitirá reaparecer en el escalafón mundial en torno al casillero 1.070° con una sola presentación.

El título en suelo brasileño representa un renacer deportivo para Gatica, cuya ascendente carrera se vio abruptamente frenada a fines de 2022 cuando rozaba el Top 200 de la WTA y era una de las mejores doblistas de Sudamérica.

Cabe recordar que la chilena fue suspendida por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) tras admitir su infracción a las reglas anticorrupción por el amaño de un partido disputado en la temporada 2016, castigo que finalmente expiró y le permitió volver a competir oficialmente en el circuito femenino.