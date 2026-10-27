Alcaraz superó una exigente prueba ante Khachanov en Viena

Carlos Alcaraz (3° ATP) superó este martes al ruso Karen Khachanov por 6-4 y 7-6 (5) en la primera ronda del ATP 500 de Viena, torneo al que regresó después de cinco años de ausencia.

El español tuvo un comienzo complicado frente a un rival que consiguió quebrar su servicio en el primer set. Sin embargo, reaccionó a tiempo, recuperó el quiebre y terminó por adjudicarse la manga inicial.

En el segundo parcial, Khachanov salvó tres puntos de partido y obligó a definir el encuentro en un desempate, donde Alcaraz consiguió imponerse después de dos horas y cuatro minutos de juego.

El triunfo permitió al murciano recuperarse de su sorpresiva eliminación ante Zizou Bergs en el Masters de Shanghái y avanzar a la segunda ronda en Viena, donde enfrentará al ganador del duelo entre Jurij Rodionov y Nikoloz Basilashvili.