Alejandro Tabilo avanzó a cuartos de final en el ATP de Bastad

El chileno Alejandro Tabilo, 31° en el ranking mundial, avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Bastad, en Suecia, al imponerse al argentino Lautaro Midón (213°), ratificando su condición de tercer favorito en el torneo.

A pesar de las diferencias en el escalafón, el trasandino ofreció dura resistencia a la raqueta número uno de Chile, quien necesitó dos horas y 43 minutos para vencer por 6-4, 6-7(5) y 6-4.

Cuando Tabilo rompió el servicio de su adversario en el cuarto game del primer set, y se puso 3-1 arriba del tanteador, parecía que sería una faena más cómoda, pero Midón devolvió de inmediato el quiebre. Y así aconteció de lado y lado en los dos juegos siguientes, donde no pudieron imponerse cuando tenía cada jugador el saque a su favor.

Luego Tabilo y el argentino rubricaron sus servicios, pero en el décimo game el chileno volvió a quebrar, y en 47 minutos se quedó con el primer set.

La segunda manga fue igual de disputada. Sólo el tiebreak pudo desnivelar la paridad entre los tenistas, y se inclinó para Midón, que aprovechó el error de Tabilo en el duodécimo punto, justo para ganar el desempate 7-5 y llevar la definición al set final.

Parecía que el golpe de perder el tiebreak le jugaba en contra a Jano, que vio cómo le quebraban el saque en el cuarto juego. 3-1 abajo y parecía todo allanado para su adversario. Pero nuestro principal jugador se rebeló ante la adversidad, devolvió de inmediato el quiebre.

Las acciones volvieron a emparejarse, hasta que Tabilo hizo pesar el ranking en el noveno juego. Le arrebató el servicio a Midón, y con el 5-4 a favor, sirvió por el match, donde no quiso prolongar más el encuentro.

Tabilo con esta victoria terminó con una racha de cuatro derrotas consecutivas y volvió a los festejos, los que no lograba desde su triunfo ante el francés Moise Kouamé por la tercera ronda de Roland Garros.

En cuartos de final, Tabilo enfrentará al argentino Thiago Tirante (61º), con el que tiene un historial favorable de 2-0, ambas victorias esta temporada.