Alejandro Tabilo se bajó del ATP de Ginebra

El chileno Alejandro Tabilo, 35° en el ranking mundial, se bajó del ATP 250 de Ginebra, priorizando la oportunidad de descansar antes de disputar el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada.

Tabilo acusó el desgaste tras haber llegado a la semifinal del Challenger de Valencia y optó por recuperar energía, restándose del torneo suizo, en donde debía enfrentar al veterano Stan Wawrinka en la primera ronda.

De esta forma, Tabilo tendrá días para descansar y prepararse para Roland Garros, que comenzará este lunes con la fase de la qualy.

En la qualy, solo un chileno competirá, Tomás Barrios (134°), quien enfrentará al local Harold Mayot (210°).