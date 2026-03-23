Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP
Alexander Zverev batalló para despachar a Marin Cilic y avanzó a octavos en el Masters de Miami
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El alemán necesitó tres sets para batir al veterano tenista croata.
El alemán Alexander Zverev, cuarto en el ranking mundial, avanzó a octavos de final en el Masters 1.000 de Miami, tras un exigido triunfo sobre el croata Marin Cilic (49°).
Zverev tuvo que batallar más de dos horas y media con el veterano tenista de 37 años para imponerse por 6-2, 5-7 y 6-4.
En octavos de final, Zverev enfrentará al francés Quentin Halys (111°), quien sorprendió al polaco Kamil Majchrzak (57°) por 7-6(4) y 6-1.