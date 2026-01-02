Argentina barrió a España en su estreno en la United Cup

Un debut soñado protagonizó Argentina en la edición 2026 de la United Cup. El elenco trasandino no dio opciones y se impuso por un categórico 3-0 sobre España en la serie disputada sobre la pista dura de Perth, Australia, resultado que dejó a los europeos en una posición muy delicada de cara a la siguiente fase.

El primer punto lo entregó Sebastián Báez. El tenista sudamericano mostró solidez en los momentos clave para derrotar a Jaume Munar por un doble 6-4. Aunque el español comenzó firme con su servicio, Báez aprovechó los quiebres consecutivos en la segunda manga para cerrar el partido a su favor.

La serie quedó definida en el segundo encuentro de individuales. La joven Solana Sierra dio la sorpresa al vencer a Jessica Bouzas en un batalla de tres sets. La argentina se impuso por 6-4, 5-7 y un lapidario 6-0 en el parcial definitivo, aprovechando los problemas de su rival con el segundo servicio (apenas un 37 por ciento de efectividad).

Ya con el triunfo en el bolsillo, el dobles mixto terminó de decorar el marcador para Argentina. La pareja conformada por Guido Andreozzi y María Lourdes Carle superó al binomio de Íñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers por 7-6 (6) y 6-2, sellando la "barrida" perfecta en el inicio del certamen.

Con este resultado, España quedó con muy pocas opciones de avanzar de ronda. Ahora, ambos países deberán medir fuerzas contra el gran favorito del grupo: Estados Unidos, equipo que cuenta en sus filas con figuras de la talla de Taylor Fritz y Coco Gauff.