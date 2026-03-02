ATP brindó apoyo a tenistas atrapados en Dubái por los conflictos de Medio Oriente

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) informó este lunes que seguirá brindando apoyo a los tenistas y miembros de sus equipos que permanecen Medio Oriente sin poder salir luego del conflicto bélico con Irán.

"Seguiremos prestando el apoyo adecuado para garantizar que los jugadores y sus equipos puedan partir con seguridad cuando las condiciones lo permitan. Seguiremos evaluando los acontecimientos y proporcionando información actualizada según corresponda", comunicó la Asociación.

Un día después de la finalización del ATP 500 de Dubai, donde Irán bombardeó en las últimas horas, el organismo señaló que monitoriza muy de cerca la evolución de la situación y que mantiene contacto regular con sus jugadores, sus equipos de apoyo y las principales autoridades locales.

"La salud, la seguridad y el bien estar de nuestros jugadores, el staff y el personal del torneo es nuestra prioridad. Podemos confirmar que un pequeño número de jugadores y miembros de equipo permanecen en Dubai tras el torneo. Son alojados en los hoteles oficiales del mismo, donde sus necesidades inmediatas están siendo atendidas completamente", afirmó en un comunicado.

Ante el cierre del espacio aéreo en la zona, jugadores como los rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev, el británico Henry Patten en Dubai y el danés Holger Rune en Doha, están a la espera de alternativas para poder viajar.