ATP de Santiago oficializó su lista de entrada con Nicolás Jarry como invitado

Este martes se oficializó la lista de entrada para la edición 2026 del ATP 250 de Santiago, evento que se desarrollará en las canchas de San Carlos de Apoquindo desde el próximo 21 de febrero al 1 de marzo.

La principal novedad para los fanáticos locales pasó por la situación de Nicolás Jarry. El actual 133° del mundo y campeón de la edición 2023 fue confirmado como el primer jugador invitado (Wild Card) por la organización, asegurando así su presencia en el cuadro principal.

Junto a él, estarán las otras dos principales raquetas del país: Alejandro Tabilo (79°) y Cristian Garin (82°), quienes ingresaron de manera directa gracias a su clasificación mundial. Además, se espera que una de las invitaciones restantes sea para Tomás Barrios.

En el plano internacional, el torneo contará con un cartel de lujo. La lista es encabezada por el argentino Francisco Cerúndolo (21°) y el italiano Luciano Darderi (25°). También destacan figuras de renombre como el finalista de Wimbledon, Matteo Berrettini, y su compatriota Lorenzo Sonego.

El certamen también tendrá el regreso de campeones pasados. El serbio Laslo Djere defenderá su título obtenido en 2025, mientras que el argentino Sebastián Báez, monarca en 2024, buscará repetir la gloria en la arcilla de Santiago.

Lista de entrada ATP 250 de Santiago 2026: