Cristian Garin tuvo debut y despedida en la primera ronda del ATP de Río de Janeiro
El chileno perdió ante el argentino Thiago Tirante.
El chileno Cristian Garin, 89° en el ranking mundial, tuvo debut y despedida este lunes en la primera ronda del ATP 500 de Río de Janeiro en Brasil, tras perder ante el argentino Thiago Tirante (92°).
Garin se complicó con quiebres en el inicio de ambos sets, y aunque intentó remontar, no estuvo sólido en su servicio para cambiar el rumbo del encuentro y terminó sucumbiendo por 7-5 y 6-3 en una hora y 53 minutos de partido.
En la siguiente ronda, Tirante enfrentará al ganador entre sus compatriotas Francisco Cerúndolo (19°) y Mariano Navone (74°).
El próximo desafío de Garin será en nuestro país, cuando dispute el ATP 250 de Santiago, el Chile Open.