Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

¿Cuándo y dónde ver a Tomás Barrios ante Matteo Berrettini en el ATP 500 de Río de Janeiro?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenista chileno enfrentará al italiano en la primera ronda.

¿Cuándo y dónde ver a Tomás Barrios ante Matteo Berrettini en el ATP 500 de Río de Janeiro?
El chileno Tomás Barrios, 107° en el ranking mundial, debutará este martes en el ATP 500 de Río de Janeiro, cuando enfrente en la primera ronda al italiano Matteo Berrettini (57°).

En el historial, Barrios y Berrettini nunca se han enfrentado en el circuito profesional, aunque si tienen un antecedente de enfrentamientos: Un triunfo para el europeo en 2016, en un torneo Futuro en Italia, disputado en arcilla.

Barrios afronta este compromiso como "Lucky loser". El oriundo de Chillán perdió en la qualy ante el croata Dino Prizmic (122°), pero la lesión del serbio Laslo Djere le permitió entrar al cuadro principal.

El duelo está programado para las 16:30 horas (19:30 GMT) de este martes en la cancha principal "Guga Kuerten", y tendrá transmisión solo por streaming, en la plataforma Disney+.

También podrás seguir el resultado junto a Cooperativa.cl.

