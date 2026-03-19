¿Cuándo y dónde ver el debut de Tomás Barrios en el Masters 1.000 de Miami?
El chileno enfrentará al francés Arthur Cazaux en primera ronda.
El chileno enfrentará al francés Arthur Cazaux en primera ronda.
El chileno Tomás Barrios, 119° en el ranking mundial, debutará este viernes en el Masters 1.000 de Miami, cuando enfrente al francés Arthur Cazaux (73°) en la primera ronda.
El chillanejo llega con confianza a este compromiso, tras haber superado la qualy, y podrá disputar por tercera vez el cuadro principal de un Masters 1.000.
De acuerdo a la organización del torneo, Barrios saltará a la pista dura del Court 5 en el tercer turno, en una jornada que arrancará a las 11:00 horas (14:00 GMT).
Por lo tanto, se estima que el partido de Barrios y Cazaux comience cerca de las 14:00 horas de Chile (17:00 GMT).
Para Barrios es un duelo inédito en su carrera, ya que no tiene historial de enfrentamientos con el francés, de 23 años.
La transmisión del partido estará a cargo de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
También podrás seguir el resultado en vivo en Cooperativa.cl.