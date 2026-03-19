¿Cuándo y dónde ver el debut de Tomás Barrios en el Masters 1.000 de Miami?

El chileno Tomás Barrios, 119° en el ranking mundial, debutará este viernes en el Masters 1.000 de Miami, cuando enfrente al francés Arthur Cazaux (73°) en la primera ronda.

El chillanejo llega con confianza a este compromiso, tras haber superado la qualy, y podrá disputar por tercera vez el cuadro principal de un Masters 1.000.

De acuerdo a la organización del torneo, Barrios saltará a la pista dura del Court 5 en el tercer turno, en una jornada que arrancará a las 11:00 horas (14:00 GMT).

Por lo tanto, se estima que el partido de Barrios y Cazaux comience cerca de las 14:00 horas de Chile (17:00 GMT).

Para Barrios es un duelo inédito en su carrera, ya que no tiene historial de enfrentamientos con el francés, de 23 años.

¿Cuándo y dónde ver el duelo a Tomás Barrios vs. Arthur Cazaux?

La transmisión del partido estará a cargo de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

También podrás seguir el resultado en vivo en Cooperativa.cl.