Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Daniil Medvedev levantó el trofeo en Brisbane y consiguió un particular hito

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tenista ruso logró su título 22 en su carrera.

Daniil Medvedev se proclamó campeón este domingo del ATP 250 de Brisbane, tras vencer por 6-2 y 7-6 al estadounidense Brandon Nakashima.

El moscovita, exnúmero uno del mundo, levantó su título 22 de su carrera, en 22 torneos ATP diferentes, un registro que refleja una particularidad en su trayectoria, ya que nunca repitió corona en un mismo certamen.

Medvedev subirá un puesto en el ranking para ubicarse 12°, mientras que Nakashima en la próxima actualización aparecerá en el lugar 28°.

Con este triunfo, en la antesala del Abierto de Australia, el ruso llega en plena forma física para disputar el primer Grand Slam del año, donde fue subcampeón en tres ocasiones.

En portada