Debut y despedida: Tabilo cayó ante Hurkacz en la segunda ronda del Masters de Montreal

El chileno Alejandro Tabilo, 26° en el ranking mundial, tuvo debut y despedida este miércoles en el Masters 1.000 de Montreal, tras perder ante el polaco Hubert Hurkacz (72°) en la segunda ronda.

Tabilo, quien tuvo libre en la primera fase del torneo, no pudo mantener el buen nivel que exhibió la semana pasada en Washington y perdió por 6-4 y 7-6(4), después de una hora y 37 minutos de juego en la pista dura canadiense.

En la tercera fase, Hurkacz, expupilo de Nicolás Massú, enfrentará al ganador de la llave entre el ruso Daniil Medvedev (6°) y el neerlandés Botic van de Zandschulp (70°).

Tabilo, por su parte, tendrá su próximo desafío en el Masters de Cincinnati.