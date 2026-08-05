Debut y despedida: Tabilo cayó ante Hurkacz en la segunda ronda del Masters de Montreal
El chileno sucumbió en dos sets ante el tenista polaco.
El chileno sucumbió en dos sets ante el tenista polaco.
El chileno Alejandro Tabilo, 26° en el ranking mundial, tuvo debut y despedida este miércoles en el Masters 1.000 de Montreal, tras perder ante el polaco Hubert Hurkacz (72°) en la segunda ronda.
Tabilo, quien tuvo libre en la primera fase del torneo, no pudo mantener el buen nivel que exhibió la semana pasada en Washington y perdió por 6-4 y 7-6(4), después de una hora y 37 minutos de juego en la pista dura canadiense.
En la tercera fase, Hurkacz, expupilo de Nicolás Massú, enfrentará al ganador de la llave entre el ruso Daniil Medvedev (6°) y el neerlandés Botic van de Zandschulp (70°).
Tabilo, por su parte, tendrá su próximo desafío en el Masters de Cincinnati.