18:56 - | En tanto, las adversas condiciones del tiempo ya provocaron un deslizamiento de tierra en el sector La Colonia, en Loncoche, cortando completamente un camino

18:56 - | En su despliegue por la zona, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, abordó las críticas por la emplazación de las casas inundadas en Angol y señaló que la relocalización de las familias es una opción técnicamente factible que está en análisis

18:55 - | En paralelo, gremios agrícolas de Llanquihue y la SOFO comenzaron a entregar ayuda en grano para los animales afectados en Carahue y en Angol

18:54 - | El alcalde de Carahue, Helmuth Martínez, informó que equipos de emergencia, Bomberos y Carabineros han evacuado a las familias con inmuebles totalmente anegados. No obstante, advirtió que varios vecinos han preferido quedarse en el segundo nivel de sus casas inundadas para cuidar sus pertenencias

18:52 - | Carahue: A la par de las evacuaciones de adultos mayores hacia casas de familiares y albergues, la emergencia deja cuantiosas pérdidas materiales en los sectores rurales y urbanos de la comuna. "La he pasado muy mal. Perdí todas las cosas... Tengo sumida la casa en agua, y a uno cuánto le ha costado", lamentó una vecina golpeada por el anegamiento

18:52 - | Carahue: "Queremos ver la posibilidad de un bote para llevarles fardos a los caballos que están allá aislados. Les queda poco espacio ya ahí. Nos inundamos lo que nunca nos inundamos para acá, para el centro de Imperialito y para el otro lado", relató uno de los vecinos afectados

18:52 - | Las inundaciones en la zona costera de La Araucanía mantienen anegados a diversos sectores de Carahue, como Villa Estación e Imperialito, donde varias familias han tenido que refugiarse en los segundos pisos de sus viviendas

18:49 - | La Araucanía: las intensas precipitaciones no han cesado en la zona, registrándose incluso caída de nieve en sectores de la Cordillera de la Costa y en localidades como Carahue y las cercanías de Puerto Saavedra

18:49 - | Por nuevo desborde del río Rehue, Senapred dispuso la evacuación inmediata de vecinos en las poblaciones La Arboleda y Santa Teresita, en Angol

18:40 - | Senapred activa alerta SAE y pide evacuar sectores Pichilo y La Faja de la comuna de Arauco, en la Región del Biobío, por desborde de río %uD83D%uDD34 #SENAPREDInforma



¡ATENCIÓN!

Por desborde del Río Pichilo, se solicita evacuar sectores Pichilo y La Faja, comuna de Arauco, Región del Biobío.#SENAPRED activó mensajería #SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad.



Durante la evacuación, no olvides%u2026 pic.twitter.com/bq2wEg2kdM — SENAPRED (@Senapred) August 5, 2026

17:41 - | De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 17:00 horas se contabilizaban 11.181 hogares sin luz entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. La Araucanía (3.594) concentra la mayor cantidad de afectados, seguida por la RM (2.665), Los Lagos (1.536), Los Ríos (989), Biobío (846) y Maule (732). Pese a las interrupciones, el 99,8% de los usuarios del país cuenta con servicio normal

17:38 - | Tras el paso del sistema frontal, la zona central experimentará un marcado descenso en los termómetros. Mientras que para este jueves se espera una mínima de 7 °C y máxima de 15 °C, las madrugadas irán enfriándose progresivamente hacia el fin de semana: 5 °C el viernes, entre 3 °C y 2 °C hacia el sábado y domingo, alcanzando un piso de hasta 1 °C el próximo lunes

17:37 - | La Dirección Meteorológica mantiene un aviso por probables precipitaciones de aguanieve debido a la inestabilidad post-frontal. El fenómeno afectará principalmente durante las madrugadas del viernes, sábado y domingo, abarcando los valles de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, extendiéndose además hacia La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos

17:36 - | Brufort detalló que se mantienen cuatro alertas meteorológicas activas. Entre ellas, vientos moderados a fuertes desde la Región Metropolitana hasta el Biobío, así como precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo para Ñuble y Biobío. En la zona costera del Biobío se prevé la mayor intensidad del evento, con montos de agua caída entre los 20 y 30 mm

17:35 - | Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile, confirmó a Lo Que Queda del Día que se esperan precipitaciones en la Región Metropolitana durante la madrugada de este jueves. Las lluvias, asociadas al avance del sistema frontal, estarían en torno a los 10 milímetros en el valle y vendrán acompañadas de rachas de viento de hasta 40 km/h. Las precipitaciones declinarán en la mañana para dar paso a cielos despejados por la tarde

17:32 - | La Región de La Araucanía se consolida como la zona más golpeada por la emergencia, alcanzando 9.107 personas incomunicadas y 1.168 damnificados. Además, la zona suma 106 albergados, 352 viviendas con daño mayor y más de 2.500 inmuebles con daño menor

17:32 - | El último informe de Senapred elevó a 10.075 la cifra total de personas aisladas a nivel nacional, concentrándose la mayor afectación en La Araucanía. El reporte mantiene un saldo de dos fallecidos (en la Región de Los Ríos), cuatro lesionados, 2.803 damnificados y 164 albergados. A nivel de infraestructura, se registran 35 viviendas destruidas, 1.029 con daño mayor y 6.732 con daño menor

14:04 - | El decreto permitirá el traspaso inmediato de fondos de emergencia para los sectores más afectados de la región: Gobierno declaró Emergencia Agrícola en La Araucanía tras temporales https://t.co/HfFy0gBjiB pic.twitter.com/SA74WvmT7x — Cooperativa (@Cooperativa) August 5, 2026

23:16 - | De acuerdo con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 20:00 horas se contabilizaban 7.992 hogares sin luz entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. La Región Metropolitana concentra la mayor cantidad de afectados con 3.323, seguida por Los Lagos (1.069) y La Araucanía (917). Pese a las interrupciones, el 99,8% de los usuarios del país cuenta con servicio normal

23:15 - | El reporte de Senapred señala que la Región del Biobío registra 350 damnificados, 144 aislados, un lesionado y 11 viviendas destruidas, además de casi 2.000 casas afectadas por daños menores. Por su parte, la Región del Maule reporta 290 damnificados, 46 aislados y 5 albergados, concentrando 93 viviendas con daño mayor y 1.288 con daño menor

23:15 - | En la Región del Ñuble, los efectos del sistema frontal dejan 730 damnificados, 331 aislados y 27 albergados. En cuanto a infraestructura habitacional, el catastro contabiliza 9 viviendas destruidas, 70 con daño mayor y 450 con daño menor

23:14 - | Con un total de 7.746 personas aisladas y 1.168 damnificados, la Región de La Araucanía se posiciona como la zona más castigada por el evento meteorológico. En la región se registran además 51 albergados, 331 inmuebles con daño mayor y más de 2.150 casas con daño menor

23:14 - | El último informe oficial de Senapred detalla que la emergencia climática ha dejado un saldo de dos fallecidos, 2.803 personas damnificadas, 109 albergadas y 8.649 aisladas, además de 35 viviendas totalmente destruidas y más de 7.300 con diversos niveles de daño

19:23 - | Roberto Neira, alcalde de Temuco, llamó la atención del Ministerio de Agricultura porque "no está llegando la ayuda del Estado en esta materia. No se ha contactado nadie conmigo ante esta crisis que está teniendo el sector rural. Estamos viendo por nuestros medios y a través de la solidaridad y el aporte de una institución privada como es la SOFO, y nosotros colocando recursos como las municipalidades".

19:23 - | La Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO) entregó fardos para ayudar a los agricultores del sector rural de la comuna de Temuco, Región de La Araucanía.

19:23 - | Se espera la llegada del ministro de Vivienda, Iván Poduje, a la zona de Angol este miércoles para analizar los daños del sistema frontal.

15:51 - | Vecinos de Angol sacan los enseres de sus viviendas luego de la disminución de las lluvias en las últimas horas. Carlos Henríquez, vecino afectado por las precipitaciones, cuestionó el lugar donde se encuentran construidas las casas: "Sabemos que son terrenos inundables y que no se podía construir allí. Lamentablemente, las personas más pobres son las que pagan las consecuencias de las malas decisiones".

13:55 - | Los desbordes de ríos mantienen a alrededor de 4.000 personas aisladas en Carahue.

13:54 - | "Siempre hemos llamado a la población a evacuar preventivamente, pero cuesta porque cuidan sus enseres, tienen animales muchos de ellos y quieren resistir hasta el final, cuando la situación ya es insostenible", lamentó el jefe comunal.

13:53 - | En esta contingencia, el alcalde de Carahue, Helmuth Martínez, advirtió que "las personas no han querido alejarse de sus viviendas, precisamente para custodiar sus bienes. Costó que incluso pudieran salir de sus casas; hay familias que viven en sus segundos pisos".

13:52 - | En tanto, esta mañana se desbordaron los ríos Imperial y Damas, en la zona costera de la región, provocando anegamientos en las comunas de Nueva Imperial y Carahue, respectivamente.

13:51 - | El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, viajó hasta Angol este martes para corroborar los efectos del desborde en los caminos y los puentes, y se espera que a más tardar mañana también llegue a La Araucanía el ministro de Vivienda, Iván Poduje.

23:33 - | Un nuevo frente meteorológico ingresará la jornada del miércoles afectando principalmente a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, donde se esperan entre 25 y 35 mm de agua en un periodo de 12 horas, junto a rachas de viento superiores a los 70 km/h en el litoral. Posteriormente, durante el jueves, el sistema frontal se desplazará hacia la zona central del país, dejando entre 10 y 12 mm de agua en la Región Metropolitana

23:33 - | La directora de Senapred detalló que las labores de emergencia se concentran en la evacuación de agua en la Población Foitzick de La Unión (Los Ríos) y "atendiendo la situación de emergencia en la comuna de Angol(La Araucanía)". En tanto, en el Biobío, pese a que los ríos Biobío y Vergara están bajo umbral rojo, por ahora "no revestirían peligro para las personas", señaló Cebrián

23:33 - | La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que, según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hay 15.476 hogares sin suministro eléctrico entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos

23:33 - | En cuanto a la infraestructura, se registran 28 viviendas destruidas, más de 730 con daño mayor, 5.600 con daño menor y cerca de 1.000 en proceso de evaluación por parte de los equipos locales

23:28 - | Un nuevo reporte entregado desde dependencias de Senapred confirmó que el impacto del sistema frontal en la zona centro-sur deja dos personas fallecidas, casi 2.500 damnificados (130 albergados) y más de 6.100 personas aisladas

21:32 - | Balance Senapred %u2B55%uFE0F#Informate | Directora Nacional de SENAPRED entrega balance actualizado por evento meteorológico en la zona centro sur. pic.twitter.com/XAVKQCEdAK — SENAPRED (@Senapred) August 4, 2026

20:26 - | ¡ATENCIÓN EN LA ARAUCANÍA! Senapred emitió alerta para la comuna de Nueva Imperial: se pide EVITAR la ribera de los ríos Imperial, Cholchol y Cautín debido a la crecida de sus cauces %u26A0%uFE0F ¡ATENCIÓN! EVITA ribera de los ríos Imperial, Cholchol y Cautín por crecida, en la comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía.



Infórmate a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la autoridad.#SENAPRED activó mensajería #SAE Preventiva. pic.twitter.com/1jaF9yd8It — SENAPRED (@Senapred) August 4, 2026

20:26 - | Preocupación en el Gran Concepción por la saturación de napas subterráneas y el aumento de cauces como el río Andalién ante la llegada de nuevos pulsos de lluvia.

20:26 - | Balance en la Provincia de Arauco entregado por el delegado Pedro Marileo: "Alrededor de 3.127 personas afectadas por este sistema frontal (...) 612 casas con daño menor, 211 casas con daño mayor, tenemos una casa destruida que fue en la comuna de Cañete".

20:25 - | En Curanilahue, el desborde del río Curanilahue y los esteros Ranas y Plegarias provocó la inundación de aproximadamente 600 viviendas.

20:25 - | Vecino de Dichato exige trabajos estructurales: "Aquí tienen que hacer un arreglo bueno en el estero y ahí se soluciona la cosa. Si no, vamos a estar todo el tiempo, cuando llueva harto, se inunda al tiro".

20:25 - | Vecina afectada en Dichato por el ingreso de barro a los hogares: "Son más de 180 casas dañadas, con lodo adentro (...) Estamos todos limpiando porque no podemos esperar que llegue el municipio a limpiarnos si el lodo se pega, después no sale".

20:25 - | Emergencia en Dichato (comuna de Tomé): el desborde de cauces y flujos de lodo dejó cerca de 250 casas dañadas y al menos dos viviendas destruidas.

20:24 - | Senapred solicitó evacuar el sector Población La Ilusión en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía, debido a un riesgo de deslizamiento de tierra

20:24 - | Polémica en Ñuble por la realización de una fiesta electrónica en Las Trancas que colapsó debido a la intensa caída de nieve. Autoridades piden revisar permisos otorgados para eventos masivos en zona cordillerana.

20:24 - | Alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela: "Iniciamos un trabajo en coordinación entre la Dideco de la municipalidad, las asistentes del gobierno, levantando la mayor cantidad de FIBE posibles"

20:24 - | Más de 400 viviendas resultaron afectadas en la costa del Maule tras el paso del sistema frontal y flujos de lodo en zonas habitacionales.

20:24 - | Cayeron entre 45 y 50 mm de agua en menos de una hora en la costa del Maule, colapsando los sistemas de drenaje y provocando al menos seis socavones de envergadura e inundaciones

20:24 - | Un total de 11 comunas mantuvieron sus clases suspendidas en La Araucanía. Autoridades y agricultores solicitan declarar zona de emergencia agrícola en Malleco por pérdidas en cultivos y ganado.

20:24 - | Alcalde de Angol, Enrique Neira, pidió ayuda económica directa del Gobierno tras calificar la emergencia como un hecho histórico: "Creo que, en estos casos, lo más rápido es que se les pueda entregar un bono"

20:24 - | Vecino de Angol por la inundación en sus viviendas: "El agua en las casas está a nivel de la cintura, entonces vamos a tener una situación de necesidad de parte de las familias muy grande"

20:24 - | Más de 14.000 personas se encuentran afectadas en La Araucanía tras el paso del sistema frontal. En Angol, el desborde de ríos dejó a villas enteras bajo el agua.

20:23 - | ¡ATENCIÓN! Senapred solicitó evacuar el sector población Las Encinas en la comuna de Lumaco, Región de La Araucanía, debido a un deslizamiento de tierra. Mensajería SAE activada