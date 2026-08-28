El peruano Ignacio Buse alcanzó la final del ATP de Winston Salem

El peruano Ignacio Buse, número 36 del ránking mundial, se clasificó este viernes para la final del torneo ATP 250 de Winston Salem tras ganar al francés Benjamin Bonzi (109°) por 6-2 y 4-6 y 6-1.

Buse, de 22 años, disputará este sábado la segunda final de su carrera en el circuito ATP y seconvirtió en el primer peruano en alcanzar una final en superficie rápida desde que lo hiciera Luis Horna en Long Island 2004.

Buse jugará por el título contra el ganador entre el británico Arthur Fery (37°) y el australiano James Duckworth (79°).