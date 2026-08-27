Turista brasileña fue baleada durante violento asalto en Lo Barnechea

Una turista brasileña que iba de excursión a la nieve fue baleada en un pulmón este jueves durante un violento asalto ocurrido en la esquina de La Niebla con Avenida Las Condes, en la comuna de Lo Barnechea.

La pareja de la víctima relató que el hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando ambos esperaban para subir al vehículo que los iba a trasladar a un centro de esquí.

"Íbamos a El Colorado con una agencia de viajes. El conductor nos pidió esperar fuera de la van. En menos de diez segundos que el conductor se ausentó llegaron cinco hombres, uno de ellos estaba armado. En ningún momento presentamos algún tipo de resistencia", relató el hombre, identificado como Caetano.

"Ellos efectuaron tres disparos en nuestra dirección. Uno de los disparos dio a mi compañera al lado izquierdo del pecho, por poco no pegó en su corazón, pegó en su pulmón. Ella pasó por una cirugía, gracias a Dios salió todo bien", agregó.

Luego del robo, la mujer fue trasladada hasta un centro asistencial y posteriormente a la Clínica Las Condes, donde se realizó el procedimiento médico con éxito. La víctima, sin embargo, deberá permanecer al menos dos días internada para su correcta recuperación.

La Municipalidad de Lo Barnechea, en tanto, informó que un menor de edad fue detenido por el asalto, quien quedó en internación provisoria mientras dure la investigación, cuyo plazo fue fijado en 60 días.