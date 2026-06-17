Escándalo en Queen's: Moutet profirió insultos en una entrevista en vivo

El tenista francés Corentin Moutet (36° de la ATP) se vio envuelto en una nueva polémica en el circuito tras proferir insultos durante una entrevista en vivo con la cadena británica BBC.

El hecho ocurrió en la misma cancha del torneo de Queen's, en Londres, luego de que el galo derrotara a su compatriota Giovanni Mpetshi Perricard por 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (5) en un extenuante partido de primera ronda que se extendió por dos días.

Durante la entrevista postpartido, Moutet utilizó un fuerte improperio en inglés para describir cómo se sintió cuando su rival salvó un punto de partido con un segundo servicio a 228 kilómetros por hora.

A pesar de que la presentadora Jenny Drummond le pidió amablemente que no repitiera esa palabra, el jugador la repitió en tres ocasiones. Aunque la conductora se disculpó con la audiencia, el tenista volvió a insultar en otras tres ocasiones mientras ella intentaba continuar con el diálogo, lo que obligó a cortar abruptamente la transmisión. Posteriormente, la presentadora principal del canal, Clare Balding, también tuvo que pedir disculpas al aire por el vocabulario del jugador.

Tras la difusión de un video censurado del incidente en Instagram, Moutet intentó restarle importancia al asunto comentando en sus redes sociales: "Solo estaba bromeando, espero que no se hayan ofendido. Gracias por el cariño". Sin embargo, es muy probable que el actual número 36 del ranking mundial reciba una multa económica por parte de la ATP debido a su comportamiento inapropiado ante las cámaras.

Este episodio se suma al amplio historial de problemas de conducta de Moutet, quien ya registra sanciones previas tanto en el circuito profesional como por parte de su propia federación. En el torneo de Adelaida de 2022, el jugador de 25 años fue descalificado por insultar reiteradamente al juez de silla tras perder el segundo set en su encuentro frente al serbio Laslo Djere.