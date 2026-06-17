Francisco Cerúndolo dedicó a Messi su triunfo en Queen's

El argentino Francisco Cerúndolo tuvo un especial gesto para Lionel Messi luego de avanzar a los cuartos de final del torneo de Queen's, en Londres, tras derrotar con claridad al estadounidense Jenson Brooksby.

Tras concretar su victoria, Cerúndolo escribió "Messi" y debajo dibujó el símbolo del infinito en una de las cámaras de televisión, en el tradicional espacio que utilizan los ganadores para dejar su firma después de cada partido.

El gesto llegó horas después de que Messi firmara un triplete en el debut de Argentina en el Mundial 2026, en el triunfo ante Argelia, actuación que lo consagró como la gran figura del encuentro.

Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, impuso su condición de favorito y necesitó apenas una hora y 23 minutos para sellar su paso a la siguiente ronda, donde enfrentará al británico Arthur Fery.

Fery, por su parte, avanzó luego de vencer al francés Adrian Mannarino por 7-6 (7) y 6-4, por lo que será el próximo rival del argentino en busca de un lugar en las semifinales del certamen londinense.