Jannik Sinner arrasó con Alexander Zverev y jugará su primera final en el Masters de Indian Wells
El italiano había perdido las semifinales en 2023 y 2024.
Enfrentará a Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev en la final.
El italiano había perdido las semifinales en 2023 y 2024.
Enfrentará a Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev en la final.
El italiano Jannik Sinner, número dos del ranking mundial, impuso su categoría y arrasó con el alemán Alexander Zverev (4°) para clasificar por primera vez a la final del Masters 1.000 de Indian Wells.
Sinner no tuvo contratiempos con el germano, y se impuso por 6-2 y 6-4 en apenas una hora y 24 minutos de partido en la pista dura californiana.
Para el italiano será la primera vez que juega la final del torneo. Anteriormente, había perdido las semifinales en 2023 y 2024.
En California, Sinner buscará su sexto título en torneos Masters 1.000, tras haber ganado los torneos de Toronto 2023, Miami 2024, Cincinnati 2024, Shanghai 2024 y París 2025.
Además, en Indian Wells, Sinner busca su primer título del año, tras haber caído en semifinales del Abierto de Australia y en cuartos de final en Doha.
En la final, Sinner enfrentará al ganador de la llave que disputarán el español Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, y el ruso Daniil Medvedev (11°).