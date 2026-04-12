Jannik Sinner destronó a Carlos Alcaraz en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo

El tenista italiano Jannik Sinner (2° del ATP) dio el golpe definitivo en la arcilla del Masters 1.000 de Montecarlo tras derrotar al español Carlos Alcaraz (1°) por parciales de 7-6(5) y 6-3, arrebatándole el título al defensor de la corona y también la condición de número uno del mundo.



El encuentro, que se extendió por dos horas y 15 minutos, tuvo una primera manga sumamente igualada. Ambos intercambiaron quiebres hasta que la diferencia se marcó apenas por detalles en el tie-break que el transalpino se adjudicó por 7-5.



En el segundo parcial Alcaraz pareció reaccionar al conseguir un quiebre temprano, pero el nacido en San Cándido recuperó la ruptura en el sexto juego (3-3) y, a partir de ahí, encadenó cuatro juegos consecutivos, incluyendo un quiebre decisivo en el octavo game, para cerrar el pleito con su servicio.

Con este triunfo, Sinner agigantó su presente al sumar su tercer título de Masters 1.000 seguido, alcanzando el octavo trofeo de esta categoría en su carrera. Además, este lunes el italiano iniciará su semana número 67 en la cima del ranking ATP, rompiendo el empate histórico de 66 semanas que mantenía con el murciano.